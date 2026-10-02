CAC 40-Papier Accor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.10.2023 wurde die Accor-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31.546 Accor-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (44.01 EUR), wäre die Investition nun 1’388.33 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38.83 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Accor einen Börsenwert von 10.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch