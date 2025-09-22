|
22.09.2025 12:56:17
CAC 40 Modestly Lower In Cautious Trade
(RTTNews) - French stocks are modestly lower on Monday with investors making cautious moves, looking ahead to the data on manufacturing and services sector activity in major European economies, and a key U.S. inflation reading this week.
The benchmark CAC 40, which drifted down to 7,801.17 earlier in the session, was down 17.10 points or 0.22% at 7,836.49 a few minutes ago.
Stellantis, down more than 3%, is the biggest loser in the CAC 40 index. Capgemini is trading 2.2% down, Societe Generale is down 1.4% and Renault is lower by about 1.3%.
Schneider Electric, Accor, BNP Paribas, Saint Gobain, Kering, Pernod Ricard and Michelin are down 0.5 to 1.1%.
Legrand is gaining 1.2% and Engie is up 1.1%. Credit Agricole, Thales, Edenred, ArcelorMittal and Airbus are up 0.4 to 0.6%.
Safran is up by about 0.5% after the company announced plans to purchase to €500 million of its own shares between September 22 and December 5 under an existing buyback program authorized in May.
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Asiens Börsen fanden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}