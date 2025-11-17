Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'582 -0.4%  SPI 17'315 -0.4%  Dow 47'147 -0.7%  DAX 23'759 -0.5%  Euro 0.9226 0.0%  EStoxx50 5'660 -0.6%  Gold 4'079 0.0%  Bitcoin 75'938 1.2%  Dollar 0.7952 0.2%  Öl 64.4 0.2% 
17.11.2025 12:47:46

CAC 40 Modestly Lower

(RTTNews) - French stocks are languishing in negative territory a little past noon on Monday with investors largely making cautious moves amid lingering concerns about Artificial Intelligence bubble, and a bit of uncertainty about the Federal Reserve's upcoming policy move.

Investors are also awaiting earnings updates from AI major Nvidia, and U.S. economic data.

The benchmark CAC 40 was down 26.72 points of 0.33% at 8,143.37 a few minutes ago.

Kering is declining 1.86%. LVMH and STMicroElectronics are down 1.7% and 1.6%, respectively.

Euronext, Schneider Electric, Renault, EssilorLuxottica, L'Oreal, ArcelorMittal, Stellantis, Hermes International, BNP Paribas and Accor are down 0.7 to 1.1%.

Thales is rising more than 2.5%. Airbus is gaining 1.3% and Safran is up 1.1%. Engie, Bouygues and TotalEnergies are up with moderate gains.

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Im dritten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
13:09 Studie: Chinesen drängen mit Billigware auf deutschen Markt
13:04 ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 95 Euro - 'Buy'
12:52 ROUNDUP: Schwarz-Gruppe investiert elf Milliarden in Rechenzentrum
12:50 Schwarz-Gruppe baut Rechenzentrum für elf Milliarden Euro im Spreewald
12:49 Iran: Regengebete und Wolkenimpfen gegen die Dürre
12:47 Merz: Diskussion um Rentenpaket bis Jahresende abschließen
12:46 Merz schließt Minderheitsregierung aus
12:36 WDH: Japans Wirtschaft schrumpft im Sommer nicht so stark wie befürchtet
12:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 600 Euro - 'Hold'
12:34 ANALYSE-FLASH: DZ Bank passt fairen Wert für Netflix nach Aktiensplit an