CAC 40-Handel aktuell: So bewegt sich der CAC 40 am Dienstagmittag

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0.37 Prozent höher bei 8’127.19 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.464 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.151 Prozent auf 8’084.77 Punkte an der Kurstafel, nach 8’097.00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’082.74 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’132.46 Zähler.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 8’121.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der CAC 40 7’654.25 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Wert von 7’236.89 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9.92 Prozent nach oben. Bei 8’314.23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’763.76 Zählern.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 71’661 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 313.700 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch