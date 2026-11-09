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09.11.2026 12:26:18
CAC 40-Handel aktuell: Das macht der CAC 40 am Montagmittag
Das macht das Börsenbarometer in Paris am Montag.
Am Montag erhöht sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0.57 Prozent auf 8’185.61 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.450 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.392 Prozent schwächer bei 8’107.08 Punkten, nach 8’139.00 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’107.08 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’185.61 Zähler.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7’803.33 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’714.93 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 7’950.18 Punkten auf.
Der Index büsste seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.117 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 107’222 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 239.256 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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