CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart im Aufwind

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.02 Prozent fester bei 7’888.57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.361 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.371 Prozent auf 7’916.41 Punkte an der Kurstafel, nach 7’887.14 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’886.39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’918.74 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0.922 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’078.48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, lag der CAC 40 bei 8’458.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8’216.58 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 3.74 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 77’796 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 228.777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch