CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht nachmittags Zuschläge

Am Montag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.53 Prozent höher bei 8’011.82 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.392 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.132 Prozent leichter bei 7’958.89 Punkten, nach 7’969.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7’944.72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’011.82 Zählern.

CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7’897.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’509.64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8’121.07 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 2.24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 163’660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 232.421 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.70 zu Buche schlagen. Mit 8.09 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch