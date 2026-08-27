CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1.00 Prozent tiefer bei 8’377.94 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.456 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.017 Prozent auf 8’460.91 Punkte an der Kurstafel, nach 8’462.39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’373.14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8’460.91 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.22 Prozent abwärts. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 8’406.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’207.89 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 7’743.93 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2.23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 167’448 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 221.697 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4.53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch