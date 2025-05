CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Letztendlich schloss der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 7’826.79 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.331 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.148 Prozent tiefer bei 7’816.51 Punkten, nach 7’828.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7’808.12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’856.40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 7’536.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8’102.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’132.49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5.86 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’257.88 Punkten. Bei 6’763.76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 289’756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Hermès (Hermes International) mit 250.456 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.27 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

