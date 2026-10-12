Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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|CAC 40-Performance im Fokus
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12.10.2026 15:58:17
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Derzeit zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.
Am Montag geht es im CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext um 0.21 Prozent auf 7’819.47 Punkte nach oben. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.332 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.300 Prozent fester bei 7’826.73 Punkten, nach 7’803.33 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7’850.33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’806.49 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der CAC 40 bei 8’179.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8’338.97 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’918.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4.58 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 167’106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 202.513 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.10 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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