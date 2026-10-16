CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Freitagmittag fester

Am Freitag steigt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0.24 Prozent auf 7’953.36 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.354 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.327 Prozent auf 7’960.61 Punkte an der Kurstafel, nach 7’934.70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’960.61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’916.98 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 1.62 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 16.09.2026, mit 8’140.59 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der CAC 40 noch bei 8’377.86 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 8’188.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.95 Prozent nach unten. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 265’735 Aktien gehandelt. Mit 209.419 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch