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CAC 40-Kursverlauf 01.09.2026 17:58:15

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus

Der CAC 40 zeigte sich am zweiten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Stellantis
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Am Dienstag fiel der CAC 40 via Euronext schlussendlich um 0.39 Prozent auf 8’301.85 Punkte zurück. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.534 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.166 Prozent auf 8’348.35 Punkte an der Kurstafel, nach 8’334.50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8’372.55 Punkte, das Tagestief hingegen 8’278.54 Zähler.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’509.64 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 8’146.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’707.90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1.30 Prozent zu. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 387’986 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225.361 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.52 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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