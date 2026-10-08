Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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08.10.2026 12:26:22
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Mittag im Minus
Der CAC 40 verliert am vierten Tag der Woche an Wert.
Am Donnerstag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.78 Prozent im Minus bei 7’708.45 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2.351 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.718 Prozent schwächer bei 7’713.39 Punkten, nach 7’769.21 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7’684.01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’727.50 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.78 Prozent abwärts. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 8’317.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’252.66 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8’060.13 Punkten auf.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.94 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 160’428 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 198.475 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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