CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mit Gewinnen

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.62 Prozent auf 7’876.28 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.343 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.321 Prozent stärker bei 7’852.74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’827.63 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’893.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’844.29 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0.633 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 8’117.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’366.85 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 7’919.62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büsste der Index bereits um 3.89 Prozent ein. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. 7’505.27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 162’328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 203.496 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch