L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
14.10.2026 15:58:33
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mit Gewinnen
Der CAC 40 performt aktuell positiv.
Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.62 Prozent auf 7’876.28 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.343 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.321 Prozent stärker bei 7’852.74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’827.63 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’893.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’844.29 Punkten lag.
CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0.633 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 8’117.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’366.85 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 7’919.62 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 büsste der Index bereits um 3.89 Prozent ein. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. 7’505.27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 162’328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 203.496 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
12:26
|Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Gewinne im CAC 40 (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
14.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone (finanzen.ch)