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CAC 40-Performance im Blick 06.08.2026 09:28:12

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt Sitzung im Plus

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt Sitzung im Plus

Der CAC 40 knüpft am vierten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Crédit Agricole
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Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.68 Prozent auf 8’728.66 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.527 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.598 Prozent höher bei 8’721.14 Punkten in den Handel, nach 8’669.30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8’715.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’732.17 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1.89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8’479.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der CAC 40 mit 8’299.42 Punkten berechnet. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 7’635.03 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.51 Prozent aufwärts. Bei 8’732.17 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 31’574 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 238.569 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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