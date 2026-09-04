CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Der CAC 40 gibt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.22 Prozent auf 8’267.76 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.493 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.238 Prozent auf 8’266.65 Punkte an der Kurstafel, nach 8’286.40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’257.27 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’270.01 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1.63 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 8’666.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, notierte der CAC 40 bei 8’244.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7’698.92 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.885 Prozent nach oben. Bei 8’755.03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 12’079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 215.942 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.83 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch