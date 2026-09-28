Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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28.09.2026 15:58:13
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Montagnachmittag im Aufwind
Der CAC 40 verbucht am Montagnachmittag Zuwächse.
Am Montag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.54 Prozent fester bei 8’121.39 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.415 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.410 Prozent stärker bei 8’110.92 Punkten, nach 8’077.80 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8’134.69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’071.59 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’401.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 8’384.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’870.68 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0.901 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 296’909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202.858 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.48 Prozent bei der Renault-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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