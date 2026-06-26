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26.06.2026 11:26:08

CAC 40 Edges Lower On AI Uncertainty

(RTTNews) - French stocks were moving lower on Friday, with tech stocks leading losses on concerns about rising semiconductor costs.

The benchmark CAC 40 index was down half a percent at 8,390 after rising 0.6 percent the previous day.

Tech stocks led losses, with STMicroelectronics tumbling 3.2 percent amid uncertainty the global technology sector.

Automaker Renault was marginally lower while lender BNP Paribas fell more than 1 percent.

The euro extended its recovery for a second consecutive session after a European Central Bank survey showed Eurozone consumers cut their price growth expectations for the next year in May and kept them steady for three and five years ahead.

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

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24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’797.81 19.77 S1B74U
Short 15’100.33 13.68 SJYB2U
Short 15’657.99 8.90 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’137.28 26.06.2026 11:25:39
Long 13’602.29 19.50 SMB1YU
Long 13’293.88 13.75 SJBMDU
Long 12’736.88 8.98 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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