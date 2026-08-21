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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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Euronext-Handel im Blick 21.08.2026 12:26:29

CAC 40 aktuell: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell

CAC 40 aktuell: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell

Am fünften Tag der Woche herrscht in Paris ein ruhiger Handel.

Stellantis
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Um 12:09 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0.06 Prozent aufwärts auf 8’458.52 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.476 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.088 Prozent auf 8’445.65 Punkte an der Kurstafel, nach 8’453.09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’473.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’441.11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1.97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8’363.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, lag der CAC 40 bei 8’086.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, lag der CAC 40 bei 7’938.29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.21 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 343’898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 224.304 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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