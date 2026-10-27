CAC 40 aktuell: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.68 Prozent auf 7’900.61 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.341 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.397 Prozent auf 7’816.15 Punkte an der Kurstafel, nach 7’847.32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7’810.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’901.91 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’077.80 Punkten gehandelt. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 8’406.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8’239.18 Punkte taxiert.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 3.59 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 293’830 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 232.022 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch