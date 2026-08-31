Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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31.08.2026 09:28:18
CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone
Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.20 Prozent höher bei 8’418.24 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.534 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.042 Prozent fester bei 8’404.73 Punkten in den Montagshandel, nach 8’401.18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’423.28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’403.85 Zählern.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag Juli, dem 31.07.2026, den Stand von 8’509.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’183.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’703.90 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.72 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 27’076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 225.361 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.90 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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