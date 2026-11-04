CAC 40 aktuell: CAC 40 schlussendlich mit Kursplus

Am Mittwoch legte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 1.96 Prozent auf 8’177.89 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.416 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.177 Prozent fester bei 8’034.53 Punkten, nach 8’020.31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’215.86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’030.69 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2.75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 7’897.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der CAC 40 8’666.63 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der CAC 40 noch bei 8’067.53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0.211 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 545’687 Aktien gehandelt. Mit 232.181 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch