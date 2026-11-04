Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’968 -0.4%  SPI 21’085 -0.3%  Dow 51’523 -3.4%  DAX 26’325 -0.4%  Euro 0.9139 -0.2%  EStoxx50 6’232 -0.6%  Gold 4’048 -1.0%  Bitcoin 61’661 -0.3%  Dollar 0.8163 0.0%  Öl 99.8 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Givaudan1064593Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier Texas Pacific Land-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Texas Pacific Land Anlegern eine Freude
Ausblick: Berkshire Hathaway stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
freenet-Aktie höher: Aktienrückkauf im grossen Stil gestartet
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist schlägt Erwartungen
Suche...
Plus500 Depot

CAC 40 998033 / FR0003500008

8’205.37
Pkt
27.48
Pkt
0.34 %
05.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index im Blick 04.11.2026 17:58:13

CAC 40 aktuell: CAC 40 schlussendlich mit Kursplus

CAC 40 aktuell: CAC 40 schlussendlich mit Kursplus

Der CAC 40 performte am Mittwoch positiv.

Am Mittwoch legte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 1.96 Prozent auf 8’177.89 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.416 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.177 Prozent fester bei 8’034.53 Punkten, nach 8’020.31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’215.86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’030.69 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2.75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 7’897.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der CAC 40 8’666.63 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der CAC 40 noch bei 8’067.53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0.211 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 545’687 Aktien gehandelt. Mit 232.181 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

05.11.26 Logo WHS Palantir: +96 % Umsatz – ist die KI-Aktie trotzdem zu teuer?
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
05.11.26 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
05.11.26 SMI knackt 15.000er-Marke
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’607.26 19.90 SCVB9U
Short 15’928.99 13.91 SZB73U
Short 16’543.07 8.89 SZBDZU
SMI-Kurs: 14’967.73 05.11.2026 17:30:28
Long 14’384.76 19.90 S1OTBU
Long 14’033.84 13.66 STE1BU
Long 13’450.25 8.97 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Stellantis am 04.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt den Handel mit deutlichen Verlusten
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag im Keller
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
MÄRKTE USA/Baisse - Anleger flüchten aus Chipwerten
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach
Gold vs. Bitcoin: CZ entfacht viralen Schlagabtausch mit Peter Schiff
UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Mittag auf rotes Terrain

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 8’205.37 0.34%