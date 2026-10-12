CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Um 09:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.39 Prozent fester bei 7’833.58 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.332 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.300 Prozent auf 7’826.73 Punkte an der Kurstafel, nach 7’803.33 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’835.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’824.73 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 8’179.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 8’338.97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7’918.00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4.41 Prozent. 8’755.03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 6’715 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 202.513 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch