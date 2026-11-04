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04.11.2026 15:58:13
CAC 40 aktuell: CAC 40 mit grünem Vorzeichen
Der CAC 40 zeigt am Mittwoch eine positive Tendenz.
Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 2.17 Prozent fester bei 8’194.38 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.416 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.177 Prozent fester bei 8’034.53 Punkten, nach 8’020.31 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’198.92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’030.69 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 2.96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7’897.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’666.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’067.53 Punkten.
Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.010 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 346’704 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 232.181 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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