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Euronext-Handel im Fokus 03.09.2026 09:28:18

CAC 40 aktuell: CAC 40 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

CAC 40 aktuell: CAC 40 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der CAC 40 kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Pernod Ricard
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Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.07 Prozent tiefer bei 8’274.93 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2.499 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.064 Prozent leichter bei 8’275.37 Punkten in den Handel, nach 8’280.63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’282.88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’270.72 Punkten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1.54 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8’613.82 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der CAC 40 bei 8’150.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7’719.71 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.973 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 9’135 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 218.893 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.63 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
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