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26.10.2026 12:26:28
CAC 40 aktuell: CAC 40 im Aufwind
Das macht der CAC 40 mittags.
Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.65 Prozent auf 7’833.73 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2.341 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.433 Prozent fester bei 7’816.51 Punkten in den Handel, nach 7’782.82 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 7’814.41 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’855.39 Zähler.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’077.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 8’372.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’225.63 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4.41 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 267’431 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232.075 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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