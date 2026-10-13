Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euronext-Handel im Fokus
|
13.10.2026 17:58:15
CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt schlussendlich zurück
Der CAC 40 beendete den Dienstagshandel stabil.
Am Dienstag ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 7’827.63 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.332 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.263 Prozent auf 7’853.50 Punkte an der Kurstafel, nach 7’832.88 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’878.16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’812.06 Punkten lag.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 8’179.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’364.65 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 7’934.26 Punkten.
Der Index büsste auf Jahressicht 2026 bereits um 4.49 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 418’315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 202.513 Mrd. Euro heraus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
13.10.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse Paris: CAC 40 steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
12.10.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Airbus am 13.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7’827.63
|-0.07%
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben letztlich nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.