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23.10.2026 17:58:13
CAC 40 aktuell: CAC 40 beendet die Freitagssitzung im Minus
Der CAC 40 bewegte sich am Freitagabend auf rotem Terrain.
Letztendlich fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.36 Prozent auf 7’782.82 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.376 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.012 Prozent auf 7’812.23 Punkte an der Kurstafel, nach 7’811.26 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’728.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’812.76 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1.30 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’123.41 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Wert von 8’299.09 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 8’225.78 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.03 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 806’678 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 215.798 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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