CAC 40 aktuell: CAC 40 am Nachmittag mit Kursplus

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.13 Prozent höher bei 8’057.93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.392 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.619 Prozent auf 7’997.91 Punkte an der Kurstafel, nach 8’047.69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7’986.55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8’107.26 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 7’897.19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’613.82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8’109.79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1.68 Prozent zurück. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 122’315 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 232.421 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.65 zu Buche schlagen. Mit 8.25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch