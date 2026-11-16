CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagmittag stärker

Am Montag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.09 Prozent stärker bei 8’376.81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.506 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.198 Prozent auf 8’385.48 Punkte an der Kurstafel, nach 8’368.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’374.21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’400.89 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’956.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 8’636.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8’170.09 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2.22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 132’210 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 240.001 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch