Cabot vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cabot hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.86 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.39 Prozent auf 982.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 923.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch