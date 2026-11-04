Cabot öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cabot hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cabot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 899.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4.02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.02 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.83 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.71 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3.74 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch