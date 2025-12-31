Cable One Aktie 28318642 / US12685J1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.12.2025 12:44:56
Cable One Appoints James Holanda As CEO; Mary Meduski Elected Independent Chair
(RTTNews) - Cable One Inc. (CABO) announced that James Holanda will become the company's next Chief Executive Officer and join its Board of Directors. Holanda is expected to assume his role no later than March 31, 2026, allowing him time to complete his current professional commitments. He will succeed Julia Laulis, who retired from her position as Chair of the Board, President, and Chief Executive Officer.
In the interim, Todd M. Koetje, the company's Chief Financial Officer, has been appointed as Interim Chief Executive Officer until Holanda's commencement date. As part of this leadership transition, Mary E. Meduski has been elected to serve as the Independent Chair of the Board, effective January 1, 2026.
Holanda brings more than 35 years of experience in the cable and broadband industry. He most recently served as Chief Executive Officer of Astound Broadband for 15 years. Before that, he was CEO of Choice Cable TV of Puerto Rico and President of Patriot Media in Central New Jersey. His career began at Comcast, where he spent a decade, followed by five years at Charter Communications in various accounting, finance, business, and operations roles.
Meduski has been a member of the Cable One Board since 2019 and most recently held the position of Lead Independent Director.
Nachrichten zu Cable One Inc
|
05.11.25
|Ausblick: Cable One legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cable One präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cable One Inc
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Der DAX verbuchte ebenso Gewinne.