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28.08.2026 06:37:00
CA Immobilien: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CA Immobilien präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0.20 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0.090 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat CA Immobilien im vergangenen Quartal 63.0 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CA Immobilien 73.9 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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