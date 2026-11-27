CA Immobilien präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CA Immobilien im vergangenen Quartal 57.8 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CA Immobilien 72.8 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch