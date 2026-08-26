CA Aktie 2433104 / US12673P1057
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26.08.2026 18:45:19
CA Immo im Halbjahr mit 1,4 Millionen Euro in der Verlustzone
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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