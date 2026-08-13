C4 Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

C4 Therapeutics lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C4 Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0.370 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte C4 Therapeutics einen Umsatz von 6.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch