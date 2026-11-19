C3is lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 19.90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 12320.00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 249.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch