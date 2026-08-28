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28.08.2026 06:37:00
C3is legte Quartalsergebnis vor
C3is äusserte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 79.52 USD gegenüber -49168.000 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat C3is im vergangenen Quartal 24.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 123.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3is 10.7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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