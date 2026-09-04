C3ai öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

C3ai hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 173.48 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -206.420 ARS je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10.21 Prozent auf 75.72 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 84.32 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch