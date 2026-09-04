C3ai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

C3ai hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0.860 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 52.4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 70.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch