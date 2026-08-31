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31.08.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai macht am Montagabend Boden gut

C3ai Aktie News: C3ai macht am Montagabend Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von C3ai. Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

C3.ai
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 10,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 10,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,46 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 501'680 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 87,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 40,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.06.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,79 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108.72 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 08.09.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,787 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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