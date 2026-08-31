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C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

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31.08.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai zieht am Montagnachmittag an

C3ai Aktie News: C3ai zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie von C3ai gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 10,55 USD zu.

C3.ai
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Die C3ai-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 10,55 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,70 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,46 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 160'360 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 20,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 27,17 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.06.2026 lud C3ai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.60 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -52,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.72 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von C3ai rechnen Experten am 08.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,787 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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