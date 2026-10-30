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30.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai fällt am Freitagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 11,73 USD.
Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,7 Prozent auf 11,73 USD ab. Die C3ai-Aktie sank bis auf 11,40 USD. Bei 11,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 464'961 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,59 USD) erklomm das Papier am 01.11.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,98 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 34,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 äusserte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -25,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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C3.ai am 30.10.2026
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