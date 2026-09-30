C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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30.09.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai bricht am Abend nach oben aus
Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 5,3 Prozent auf 10,89 USD.
Das Papier von C3ai konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 5,3 Prozent auf 10,89 USD. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 10,96 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 453'728 C3ai-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,22 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 85,67 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 41,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. C3ai gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 09.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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C3.ai am 30.09.2026
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