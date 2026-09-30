C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 10,85 USD nach oben. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,96 USD zu. Bei 10,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170'939 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 86,36 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 29,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,86 USD vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,760 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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