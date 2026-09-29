C3ai Aktie News: C3ai wird am Abend ausgebremst

Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 10,28 USD. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 10,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,38 USD. Zuletzt wechselten 374'167 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,22 USD an. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 49,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 33,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 02.09.2026. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 52.38 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.26 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,760 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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