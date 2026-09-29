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C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

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29.09.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai wird am Abend ausgebremst

C3ai Aktie News: C3ai wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 10,28 USD abwärts.

C3.ai
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Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 10,28 USD. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 10,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,38 USD. Zuletzt wechselten 374'167 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,22 USD an. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 49,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 33,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 02.09.2026. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 52.38 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.26 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,760 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 14’809.54 13.67 SL4BRU
Short 15’342.45 8.97 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
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Long 13’062.30 13.94 SPSB7U
Long 12’509.72 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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