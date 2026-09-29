C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 10,45 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 10,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 63'197 C3ai-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 20,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 48,32 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 7,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 26,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 lud C3ai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,760 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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