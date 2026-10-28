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28.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochabend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die C3ai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,18 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die C3ai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,18 USD ab. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 12,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,20 USD. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 534'606 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,63 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD ab. Mit Abgaben von 36,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 02.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 09.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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C3.ai am 28.10.2026
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