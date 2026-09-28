C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.09.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von C3ai
Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 10,32 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 10,32 USD ab. In der Spitze büsste die C3ai-Aktie bis auf 10,21 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,45 USD. Bisher wurden via New York 292'037 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 20,22 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 95,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,68 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 25,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 02.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.38 Mio. USD – eine Minderung von -25,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 70.26 Mio. USD eingefahren.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von C3ai wird am 09.12.2026 gerechnet.
Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie
Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen
C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu C3.ai Inc
|
20:27
|C3ai Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von C3ai (finanzen.ch)
|
16:29
|C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.06.26
|Ausblick: C3ai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: C3ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu C3.ai Inc
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- SMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.