C3ai Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von C3ai

Um 20:26 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 10,32 USD ab. In der Spitze büsste die C3ai-Aktie bis auf 10,21 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,45 USD. Bisher wurden via New York 292'037 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 20,22 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 95,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,68 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 25,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 02.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.38 Mio. USD – eine Minderung von -25,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 70.26 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von C3ai wird am 09.12.2026 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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